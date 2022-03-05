Январские события показывают необходимость точечного внимания к вопросам безопасности женщин и семьи - Лаззат Рамазанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня безопасность в целом поменяла контуры. Об этом заявила председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Рамазанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Долгие годы Казахстан говорил, что мы не находимся в зоне конфликтов. Казахстан действительно в этом отношении был благополучной страной. Но в этом отношении январские события показывают необходимость точечного внимания к вопросам безопасности женщин, безопасности семьи», - сказала Лаззат Рамазанова в интервью журналистам в кулуарах круглого стола в МИД РК на тему «Женщины, мир и безопасность».

Спикер добавила, что эти вопросы коррелируются с резолюцией ООН.

«Это все коррелируется резолюцией 13/25 ООН – мир и безопасность женщин. Именно эту проблематику мы сегодня обсуждали на круглом столе. Самый главный фокус был на принятом в прошлом году комплексном плане Правительства по реализации данной концепции. Сегодня безопасность в целом поменяла контуры, это безопасность в контексте мир- безопасность и экологическая в том числе», - добавила Лаззат Рамазанова.

Ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева отметила, что Казахстаном достигнуты определенные успехи в продвижении женщин во всех сферах деятельности.

«Мы с вами собрались здесь и обсуждаем вопросы мира и безопасности. Сегодня всесторонний и серьезный диалог по этой теме как никогда необходим. Современная обстановка в мире характеризуется нарастающей конфронтацией и нестабильностью. Негативные последствия противостояний и дезинтеграция подвергают опасности целые регионы и пораждает дестабилизацию и глобальную угрозу», - сказала Аида Балаева.

Спикер подчеркнула, что особое значение в этом контексте приобретает принятая в 2010 году резолюция Совета безопасности ООН «Женщины, мир и безопасность».