Январские события: осуждено 445 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По январским событиям в суд направлено 392 уголовных дела. Об этом сообщил заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным делам осуждено 445 лиц. Реальные сроки лишения свободы получили 46 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с насилием, примененным к представителям власти, уничтожением имущества, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

По его словам, в настоящее время под стражей содержатся 514 подозреваемых.

«Указанные лица принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств. С учетом личности, состояния здоровья и других характеризующих материалов 284 лицам содержание под стражей заменено на подписку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство», - отметил представитель Генпрокуратуры.

«Основной объем работы проводится по массовым беспорядкам и актам терроризма. Больше тысячи человек признаны подозреваемыми. С каждым проводится комплекс следственных действий: допросы, очные ставки, проверка и уточнение показаний на месте», - добавил Е. Килымжанов.