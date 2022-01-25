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    Январские события: общая сумма заявленного ущерба по уголовным делам превысила 87 млрд тенге

    25 Января 2022, 19:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общая сумма заявленного предварительного ущерба от беспорядков по уголовным делам превысила 87 млрд тенге. Об этом на брифинге в СЦК сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Общая сумма заявленного предварительного ущерба превысила 87 млрд тенге. По мере обращения пострадавших лиц данная сумма продолжает расти», - сказал Санжар Адилов.

    Вместе с тем, по его словам, все процессуальные решения следователей органов внутренних дел по уголовным делам принимаются в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а именно в рамках трехзвенной модели уголовного процесса.

    «Все ключевые процессуальные решения, задержания подозреваемых, квалификация их деяний, а также избрание меры пресечения, согласовываются исключительно прокурором. Более того, такие процессуальные действия, как обыск, выемка, изъятие образцов для экспертизы, санкционирование мер пресечения, производятся на основании постановлений следственных судов», - заверил Санжар Адилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Генпрокуратура МВД РК Алматинская трагедия
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