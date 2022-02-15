Январские события не меняют приверженность США взаимодействию с Казахстаном - американский дипломат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Темам трагических январских событий и укреплению парламентской дипломатии была посвящена встреча председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Айгуль Куспан с Временным поверенным в делах посольства США в Казахстане Джуди Куо во вторник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан и США являются надежными стратегическими партнерами и тесно сотрудничают в сфере нераспространения и разоружения, торговли и инвестиций, борьбы с терроризмом, безопасности и военно-технического сотрудничества», - так вкратце охарактеризовала казахстанско-американские отношения Айгуль Куспан.

По ее словам, Казахстан и Соединенные Штаты Америки разделяют схожие приоритеты в решении актуальных проблем и угроз, включая пандемию коронавируса, восстановление экономики и изменение климата.

Касаясь темы трагических январских событий, казахстанский депутат отметила необходимость радикальных шагов по изменению системы госуправления и социальной сферы, а также сокращению пропасти между разными слоями казахстанского общества.

«Это будет целью комплексных экономических и политических реформ, которые мы начнем в ближайшем будущем. При этом мы обязательно учтем ошибки прошлых лет, чтобы не повторить их», - сказала Айгуль Куспан.

Она подчеркнула, что в эти трудные времена народ Казахстана демонстрирует сплоченность. Граждане поддерживают меры Президента Касым-Жомарта Токаева по восстановлению мирной жизни и модернизации государства.

«К сожалению, имеются человеческие жертвы как среди сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, так и гражданского населения. Это огромная трагедия для нас, родных погибших и всего казахстанского народа», - подчеркнула Айгуль Куспан.

В свою очередь, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Назиля Раззак, которая приняла участие во встрече, информировала американского дипломата об итогах недавней поездки в Алматы, где группа депутатов вместе с правозащитниками провела ряд встреч с задержанными за участие в беспорядках.

«Лейтмотив мнения депутатов следующий: каждый должен понести наказание по решению суда за совершенное правонарушение, с учетом всех обстоятельств дела», - отметила Назиля Раззак.

Временный поверенный в делах посольства США в Казахстане Джуди Куо также затронула тему трагических январских событий. По ее словам, Соединенные Штаты положительно восприняли принимаемые Казахстаном меры по преодолению суровых испытаний для нашей страны.

«Январские события не меняют того факта, что Соединенные Штаты привержены взаимодействию с Казахстаном и поддерживают политические и экономические реформы в Казахстане», - отметила американский дипломат.

«Мы видим, с какой открытостью Правительство пытается решить социально-экономические вопросы, которые легли в основу этих протестов. Отмечаем также готовность Правительства рассмотреть отдельные случаи неправомерного применения силы со стороны правоохранительных органов», - сказала она.

При этом американский дипломат признает, что тема полицейского насилия также актуальна для Соединенных Штатов. Эта проблема стала особенно остро ощущаться в период протестов «Black Lives Matter» (жизни чернокожих имеют значение - прим. ред.).

«Люди задаются вопросом, почему чернокожих американцев продолжают убивать на улицах. Поэтому у общества имеется запрос на справедливость», - говорит Временный поверенный в делах посольства США в Казахстане.

Соединенные Штаты рассчитывают на проведение открытого расследования по фактам непропорционального применения силы и надеются, что виновные будут привлечены к ответственности.

Далее участники встречи в Мажилисе, продлившейся чуть больше часа, рассмотрели пути укрепления парламентской дипломатии, которая сегодня играет важную роль в межгосударственных отношениях.

«Мы готовы активизировать межпарламентские связи путем расширения контактов с ключевыми комитетами Конгресса США, увеличения количества членов собрания друзей Казахстана в Конгрессе США и обмена визитами представителей законодательных органов Казахстана и США», - отметила Айгуль Куспан.

Джуди Куо, признав возрастающую роль парламентской дипломатии на современном этапе, выразила заинтересованность в организации встреч американских конгрессменов с депутатами Мажилиса.



