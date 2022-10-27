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    Январские события: имеются ли среди привлекаемых за терроризм иностранцы

    27 Октября 2022, 12:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Количество членов организованных преступных групп по январским событиям, которые привлекаются к ответственности, сообщил заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По организованным преступным группам рассматривается 26 уголовных дел, к уголовной ответственности привлекаются 24 члена организованных преступных групп, а также 46 человек привлекаются за терроризм и экстремизм», - сказал Асет Чиндалиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

    Спикер добавил, что среди привлекаемых за терроризм и экстремизм есть и граждане других государств.

    Ранее сообщалось, что Сенат принял закон об амнистии по январским событиям.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Генпрокуратура Алматинская трагедия Январские события
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