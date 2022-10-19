Январские события: Будут ли амнистированы те, кто не возместил ущерб

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Гульнара Бижанова ответила на вопрос о подпадании под амнистию тех, кто не возместил ущерб, причиненный во время январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее депутаты Мажилиса одобрили законопроект «Об амнистии». По предварительным данным, под амнистию попадают 1,5 тыс. лиц.

«Освобождение по амнистии – это не есть реабилитирующее основание. Применение амнистии в данном законопроекте предусмотрено не зависимо от наличия или отсутствия ущерба. Но применение амнистии не освобождает от ответственности по возмещению ущерба. Соответственно, ничего не может быть препятствием для предъявления потерпевшей стороны к освобождаемому лицу иска о возмещении ущерба. Более того, применению амнистии должно предшествовать признание виновным лицом и вины, и ущерба», - разъяснила депутат, отвечая на вопросы во время пленарного заседания Мажилиса Парламента РК.

Она отметила, что государство с февраля возмещает ущерб предпринимательству, малому и среднему бизнесу. В рамках рассмотрения поправок в Налоговый кодекс, предлагается в течение двух лет вычитывать расходы крупному бизнесу, которые он будет затрачивать на возмещение ущерба, причиненного январскими событиями.

Г. Бижанова добавила, что, по данным НПП «Атамекен» общий ущерб бизнесу составил более 90 млрд тенге.

«Региональные комиссии утвердили практически все заявки на возмещение ущерба. Возмещение ущерба происходит из трех источников – это резерв правительства, местные бюджеты и частные фонды», - сказала она.