Январские события: 5 уголовных дел прекращено на досудебной стадии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генпрокуратуры РК Елдос Килымжанов сообщил о процессе амнистии по делам о январских событиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со своей стороны, Генеральная прокуратура поручила прокурорам на местах строго обеспечивать законность и единообразное применение норм Закона «Об амнистии». На сегодня органами, исполняющими наказание, в суды направлены представления о сокращении срока и освобождении от наказания в отношении 878 осужденных», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

По его словам, органами следствия на досудебной стадии прекращено уголовное преследование в отношении 5 подозреваемых в совершении преступлений средней тяжести.

«Остальные лица совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, к которым амнистия будет применяться судом. Им будут пересмотрены размеры назначенных наказаний», - добавил спикер.

2 ноября Глава государства подписал Закон «Об амнистии». Закон, разработанный и принятый во исполнение поручения Президента РК, направлен на освобождение от отбывания наказания лиц, подпавших под влияние провокаторов и совершивших преступные деяния в условиях массовых беспорядков в период с 4 по 7 января 2022 года.

По предварительным расчетам, под действие амнистии подпадают около 1,5 тыс. лиц.