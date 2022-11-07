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    Январские события: 5 уголовных дел прекращено на досудебной стадии

    7 Ноября 2022, 16:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генпрокуратуры РК Елдос Килымжанов сообщил о процессе амнистии по делам о январских событиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Со своей стороны, Генеральная прокуратура поручила прокурорам на местах строго обеспечивать законность и единообразное применение норм Закона «Об амнистии». На сегодня органами, исполняющими наказание, в суды направлены представления о сокращении срока и освобождении от наказания в отношении 878 осужденных», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

    По его словам, органами следствия на досудебной стадии прекращено уголовное преследование в отношении 5 подозреваемых в совершении преступлений средней тяжести.

    «Остальные лица совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, к которым амнистия будет применяться судом. Им будут пересмотрены размеры назначенных наказаний», - добавил спикер.

    2 ноября Глава государства подписал Закон «Об амнистии». Закон, разработанный и принятый во исполнение поручения Президента РК, направлен на освобождение от отбывания наказания лиц, подпавших под влияние провокаторов и совершивших преступные деяния в условиях массовых беспорядков в период с 4 по 7 января 2022 года.

    По предварительным расчетам, под действие амнистии подпадают около 1,5 тыс. лиц.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Генпрокуратура Алматинская трагедия Январские события
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