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    Январские события: 32 уголовных дела находится у спецпрокуроров по актам терроризма

    18 Июля 2022, 15:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов сообщил о заведенных уголовных делах в рамках расследования январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня в производстве специальных прокуроров находится 53 уголовных дела по массовым беспорядкам и 32 актам терроризма. По мере завершения следственных действий уголовные дела направляются в суд. В городе Алматы специальными прокурорами завершено досудебное расследование в отношении троих граждан», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

    По его словам, они подозреваются в участии в массовых беспорядках, нападении на здания государственных органов и применении насилия в отношении представителей власти.

    «Так, в ночь с 4 на 5 января указанные преступники, находясь на центральной площади города Алматы в группе с другими лицами, совершили погромы 42 служебных автомашин полиции, вооружившись подручными средствами, применяли насилие в отношении сотрудников правопорядка, а затем приняли активное участие в нападении и поджоге здания акимата. Их причастность к преступлениям подтверждается записями камер видеонаблюдения, показаниями свидетелей и экспертными исследованиями. Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу», - пояснил представитель Генпрокуратуры.

    По остальным уголовным делам специальными прокурорами проводится кропотливая работа по сбору неоспоримых доказательств и привлечению всех причастных лиц к уголовной ответственности.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Генпрокуратура ЧП-2022 Алматинская трагедия Январские события
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