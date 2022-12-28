Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Январские события: 31 человек освобожден по амнистии

    28 Декабря 2022, 11:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Генеральной прокуратуре озвучили статистические данные касательно амнистии лиц, принимавших участие в январских беспорядках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как известно, с 3 ноября т.г. в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения в ходе «январских событий», вступили в действие положения Закона РК «Об амнистии». В настоящее время применена амнистия в отношении 1 086 лиц, из них на стадии следствия уголовное преследование в отношении 8 подозреваемых, совершивших преступления средней тяжести», - сообщили в Генеральной прокуратуре в ответ на официальный запрос Казинформа.

    Как говорится в ответе, судами прекращены дела в отношении 9 лиц, сокращены сроки наказания 981 осужденному. С начала применения Закона из мест лишения свободы с применением акта амнистии освобожден 31 человек.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Борьба с преступностью Генпрокуратура Алматинская трагедия Январские события
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 1 млрд тенге помощи выплачено семьям пострадавших во время январских событий
    Информация по делу в отношении Джумагельдиева не подлежит разглашению – Генпрокуратура
    Қаңтар: государство спасло бизнес
    Қаңтар показал, насколько ценными являются стабильность и благополучие – Талгат Калиев
    Популярное
    1 Известный комик высмеял фото казахстанки: девушка не намерена оставлять это безнаказанным
    2 Задержан экс-аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев
    3 Вездеход и санитарную машину купили для районной больницы в Карагандинской области
    4 Назначен и.о. руководителя управления образования Жамбылской области
    5 Определена сумма компенсации за электроэнергию в Экибастузе
    Новости партнеров