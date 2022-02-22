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    Январские беспорядки: часть задержанных не может нанять адвокатов

    22 Февраля 2022, 13:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова рассказала об обращениях задержанных за январские беспорядки и их родственников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На мое имя поступило более 80 обращений граждан. Половина из них касается применения жестокого обращения во время и в первые 48 часов с момента задержания, а также о недозволенных методах расследования. Все полученные сообщения от арестованных граждан мы передаем в Генеральную прокуратуру для проведения проверки и возбуждения уголовных дел. Мы встречаемся с арестованными, их родственниками, и по итогам этих встреч проводим переговоры с органами прокуратуры и акиматами областей, столицы, городов республиканского значения», - сказала Эльвира Азимова в своем заявлении.

    Она подчеркнула, что нарушения прав человека недопустимы.

    «И доказательства, полученные с применением пыток, являются незаконными. Предъявленные обвинения не лишают права на защиту, особенно когда речь идет о нарушениях прав человека. На сегодня возбуждено 191 уголовное дело о недозволенных методах следствия и нарушениях прав человека. Для сравнения: в сообщении Генпрокуратуры от 25 января сообщалось о расследовании 21 уголовного дела по данной категории дел. (…) С другой стороны, сообщения в СМИ и в социальных сетях являются прямым основанием для прокурорской проверки в порядке надзора за законностью. Существенное значение имеют показания самих потерпевших, свидетелей и результаты судебных экспертиз», - отметила спикер.

    Поэтому, по ее словам, важным является обеспечение доступа к качественной помощи адвоката.

    «Треть арестованных граждан, с которыми мы беседовали, заявили об ограниченности или отсутствии средств для найма адвокатов. Таким образом, потребность в квалифицированной юридической помощи сохраняется. В этой связи мы приветствуем бесплатную помощь адвокатов в рамках механизма Pro bono и НПО», - заключила Э. Азимова.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Права человека Генпрокуратура Общество Алматинская трагедия
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