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    Январская трагедия в РК: поступило 20 обращений от граждан о пытках

    27 Января 2022, 19:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В эфире телеканала «Хабар 24» уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова сообщила о 20 обращениях от граждан о пытках или ином жестоком отношении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К нам продолжают поступать обращения граждан о нарушении их прав в связи с задержанием, арестов или иными нарушениями в период и после январской трагедии в Казахстане. Для предупреждения нарушений их прав в настоящее время совместно с правозащитниками посещаем закрытые учреждения. С 13 по 19 января региональные группы провели 81 превентивное посещение следственных изоляторов, изоляторов временного содержания, приемников распределителей, специальных регионов. Поступило 39 обращений граждан о нарушении их прав. 20 из них – письменные обращения о пытках или ином жестоком обращении. Другие связаны с необоснованным задержанием, несогласием с судебными решениями об административном наказании и неоказании медицинской помощи, а также недопуске адвокатов», - прокомментировала уполномоченный по правам человека.

    По словам Эльвиры Азимовой, звонков и сообщений в социальных сетях о нарушениях было значительно больше.

    Ранее Эльвира Азимова говорила о том, что необходимо изменить подследственность всех дел о пытках и жестоком обращении.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Борьба с преступностью Происшествия Права человека Другие государственные органы МВД РК Криминал Заключенные ЧП-2022 Алматинская трагедия
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