«Яндекс.Такси» намерен обжаловать судебный запрет на работу в Казахстане

АЛМАТЫ. ВЕДОМОСТИ - КАЗИНФОРМ - Специализированный межрайонный экономический суд Алматы вынес решение о запрете работы сервиса «Яндекс.Такси» и блокировке приложения в Казахстане. Компания намерена обжаловать решение суда первой инстанции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Ведомости».

В пресс-службе «Яндекс.Такси» «Ведомостям» заявили, что на данный момент сервис работает штатно. Компания намерена обжаловать решение в апелляционной инстанции и «принимать все меры, предусмотренные законодательством республики (Казахстан. — прим.ред.), для защиты наших интересов». В «Яндекс.Такси» пояснили, что патент, который стал предметом спора, «описывает базовую функциональность практически любого онлайн-сервиса заказа такси».

«Возникает вопрос, как можно было его зарегистрировать: решение должно быть новым на момент подачи патентной заявки. А G-taxi подала свою заявку в 2015, хотя такие платформы уже были широко известны с 2000-х годов по всему миру», — подчеркнули в «Яндекс.Такси».

Ранее Telegram-канал Finance.kz сообщил о том, что ТОО «G-Taxi» подало иск в суд к Яндекс Go о якобы нарушении патента на автоматизированную систему заказа такси от 2016 года. Уточняется, что 31 августа 2016 года компания G-Taxi получила патент на автоматизированную систему заказа такси. По данным канала, G-Taxi запатентовала систему, состоящую из GPS-трекера, встроенного в мобильное устройство, мобильного приложения для пользователя и водителя и серверного приложения для обработки, хотя «к этому времени подобные системы уже много лет применялись по всему миру и даже работали в Казахстане».