Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Яндекс такси будет оказывать услуги инватакси - планы Минтруда

    27 Июня 2023, 12:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В новом Социальном кодексе большое внимание уделяется гражданам с особыми потребностями. Об этом сообщила заместитель Премьер-Министра-министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основная цель – увеличение пособий лицам с инвалидностью (ЛСИ), а также сделать более доступными специальные социальные услуги. Для этого с 1 июля текущего года размер пособия ЛСИ, лицам, осуществляющим уход за ними, семьям, потерявшим кормильцев, увеличится на 14,5%. С учетом увеличения размера пособий с начала года на 8,5%, размер выплат увеличится в целом на 23% по отношению к уровню прошлого года», – сказала Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

    Кроме того, предусматривается вовлечение членов семей в оказание услуг лицу, имеющему инвалидность. Родственники ЛСИ будут оформляться в качестве индивидуальных помощников с соответствующей оплатой труда и социальными отчислениями.

    Также по предложениям лиц с инвалидностью и общественных организаций:

    - полностью решен вопрос обеспечения качественными катетерами 282 граждан с диагнозом «Спина бифида». Необходимые 328 млн тенге будут выделены из республиканского бюджета;

    - норматив гигиенических средств, предоставляемых гражданам, увеличился в 2 раза. Для этого из местных бюджетов предусмотрено 5 млрд тенге;

    - в пилотном режиме совместно с Министерством здравоохранения будет проводиться санаторно-курортное лечение детей с ментальными заболеваниями. Выделены необходимые средства на лечение 1 126 детей;

    - проведены переговоры с Яндекс такси для окончательного решения проблемы инватакси. Услуги данной платформы будут доступны для ЛСИ в ряде регионов.

    «Кроме того, Соцкодексом предусмотрено введение подушевых нормативов специальных социальных услуг с 2025 года. Учитывая, что такое изменение вносится впервые, мы решили начать пилотно. С июля т.г. в 7 регионах будет реализовываться пилотный проект оказания спецсоцуслуг в малокомплектных домах вместимостью не более 50 детей», – заключила министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минздрав РК Минтруда РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Институт государственных инспекторов соцзащиты ввели в Казахстане
    Центры занятости населения преобразованы в карьерные центры с 1 июля в Казахстане
    Какие соцпособия повысили в Казахстане с 1 июля
    Какие услуги будут оказывать Карьерные центры в Казахстане
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне