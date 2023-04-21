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    «Яндекс» полностью выкупил долю Uber в совместном бизнесе

    21 Апреля 2023, 22:49

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - «Яндекс» полностью выкупил долю агрегатора такси Uber в группе компаний «Яндекс Такси», общая сумма сделки составила $702,5 млн. Об этом говорится в сообщении «Яндекса», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Яндекс» выкупил оставшуюся долю Uber в группе компаний «Яндекс Такси». В результате сделки «Яндекс» станет единственным владельцем группы, в которую входят сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов. Стороны получили одобрение регуляторов, общая сумма сделки составила $702,5 млн», - сообщили в компании.

    Изменения никак не повлияют на работу сервисов для пользователей и партнеров, добавили в компании.

    «Яндекс Такси» и Uber создали объединенную компанию MLU B.V. в России и нескольких странах СНГ в 2018 году. В начале работы объединенной компании инвестиции «Яндекса» составили $100 млн, а Uber - $225 млн.

    В 2021 году «Яндекс» выкупил у Uber доли в «Яндекс Еде», «Яндекс Лавке» и «Яндекс Доставке» за $1 млрд. Также ранее компания выкупила у Uber долю в направлении беспилотных автомобилей и роверов.

    В марте 2022 года The New York Times со ссылкой на заявление Uber сообщил, что американская компания намерена ускорить продажу своей доли в MLU B.V.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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