Ян Непомнящий проиграл Дин Лижэню в шестой партии матча за мировую шахматную корону

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялась шестая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. В этой партии российский гроссмейстер Ян Непомнящий чёрными фигурами играл против китайца Дин Лижэня. Победителем этой партии стал китайский шахматист. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сhampionat.

Шахматы. Матч за звание чемпиона мира — 2023. Шестая партия

Дин Лижэнь (Китай) — Ян Непомнящий (Россия) – 1:0.

Победа китайского гроссмейстера позволила ему сравнять счёт в матче — 3:3. Седьмая партия состоится 18 апреля.

Ян Непомнящий будет играть белыми фигурами. Согласно регламенту матч за звание чемпиона мира будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».

Напомним, первая партия матча за первенство мира между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем началась 9 апреля и завершилась вничью. Вторая партия матча прошло 10 апреля и завершилась в пользу российского шахматиста. Третья партия также завершилась вничью.

Дин Лижэнь выиграл четвертую партию в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Ян Непомнящий одержал победу в пятой партии матча за мировую шахматную корону.



