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    Ян Непомнящий проиграл Дин Лижэню в 12-й партии матча за звание чемпиона мира в Астане

    26 Апреля 2023, 20:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане продолжился матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором сошлись Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. 12-я партия завершилась победой китайского претендента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сhampionat.

    Партия вышла невероятной по накалу страстей. После ошибки Дина Ян владел огромным преимуществом и, казалось, буквально в пару ходов должен был выиграть партию. Однако следом гроссмейстеры обменялись ошибками и упущенными возможностями, уровняв позицию на доске. Вот только вскоре Непомнящий одним ходом проиграл партию. Единственное, что мог сделать Ян, только сдаться.

    В итоге после 12-й партии счёт в матче снова равный — 6:6.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Спорт Шахматы
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