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    Ян Непомнящий одержал победу в пятой партии матча за мировую шахматную корону

    15 Апреля 2023, 19:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане состоялась пятая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. В этой партии российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами играл против китайца Дин Лижэня. Победу в этой партии одержал Непомнящий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сhampionat.

    Шахматы. Матч за звание чемпиона мира — 2023. Пятая партия

    Дин Лижэнь (Китай) – Ян Непомнящий (Россия) – 0:1.

    Эта победа позволила россиянину вновь выйти вперёд в титульном матче — 3:2. Шестая партия состоится завтра, 16 апреля. Ян Непомнящий будет играть чёрными фигурами.

    Напомним, первая партия матча за первенство мира между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем началась 9 апреля и завершилась вничью. Вторая партия матча прошло 10 апреля и завершилась в пользу российского шахматиста. Третья партия также завершилась вничью.

    Дин Лижэнь выиграл четвертую партию в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

    Всего запланировано 14 партий. Чемпионом мира станет тот, кто наберет больше 7 баллов. D случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Спорт Шахматы
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