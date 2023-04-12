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    Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли третью партию вничью

    12 Апреля 2023, 20:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Третья партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем завершилась ничьей. Встреча подошла к концу после 30-го хода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

    Китайский гроссмейстер не сумел сравнять счет в противостоянии. Непомнящий ведет со счетом 2:1.

    Напомним, что первая партия также закончилась вничью, а во второй победу одержал российский шахматист. Четвертая встреча состоится завтра.

    Всего запланировано 14 партий. Чемпионом мира станет тот, кто наберет больше 7 баллов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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