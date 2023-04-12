Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли третью партию вничью

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Третья партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем завершилась ничьей. Встреча подошла к концу после 30-го хода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Китайский гроссмейстер не сумел сравнять счет в противостоянии. Непомнящий ведет со счетом 2:1.

Напомним, что первая партия также закончилась вничью, а во второй победу одержал российский шахматист. Четвертая встреча состоится завтра.

Всего запланировано 14 партий. Чемпионом мира станет тот, кто наберет больше 7 баллов.



