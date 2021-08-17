Ямы на дорогах возле села закопали местные школьники в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Школьники села Вольный в Абайском районе Карагандинской области самостоятельно закопали все ямы на дороге вблизи населённого пункта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В одном из популярных пабликов в Instagram было опубликовано видео, где местные ребята засыпали ямы на дороге рядом с их селом. Школьники таким образом охватили большой участок трассы. Инициативу они проявили сами. Говорят, что им надоели разбитые дороги.

В акимате Абайского района сообщили, что на ремонт данного участка трассы имеется положительное заключение экспертизы.

«Требуется ремонт 9 километров дорожного полотна. Бюджетная заявка подана в областное управление автомобильных дорог. Ожидается финансирование», – прокомментировали в пресс-службе акимата Абайского района.