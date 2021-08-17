Ямы на дорогах возле села закопали местные школьники в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Школьники села Вольный в Абайском районе Карагандинской области самостоятельно закопали все ямы на дороге вблизи населённого пункта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В одном из популярных пабликов в Instagram было опубликовано видео, где местные ребята засыпали ямы на дороге рядом с их селом. Школьники таким образом охватили большой участок трассы. Инициативу они проявили сами. Говорят, что им надоели разбитые дороги.
В акимате Абайского района сообщили, что на ремонт данного участка трассы имеется положительное заключение экспертизы.
«Требуется ремонт 9 километров дорожного полотна. Бюджетная заявка подана в областное управление автомобильных дорог. Ожидается финансирование», – прокомментировали в пресс-службе акимата Абайского района.
- Администрацию отеля Rixos Алматы оштрафовали за массовое мероприятие
- 144 человека с «красным» статусом оштрафованы в Алматы
- В Шымкенте не будут встречать беженцев из Афганистана – акимат
- Незаконные платежи требовали от оптовиков в Атырау
- Куда могут полететь казахстанцы за рубеж
- В столице завершился четвертый тур по травле комаров и мошек
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана