Ямочный ремонт провели на 544 088 м2 дорог республиканского значения

Работы ведутся в рамках «Комплексной целевой программы» по сохранению дорожного полотна от дальнейшего разрушения. От ровного и качественного покрытия дорог зависит не только комфортабельность вождения автомобиля, но и безопасность дорожного движения. Однако в результате интенсивного использования, в дорожном полотне со временем появляются дефекты, и оно нуждается в проведении ремонтных работ.

Сегодня наиболее распространенным методом восстановления покрытия дороги является ямочный ремонт. Ремонтные работы проводятся местно. Восстанавливаются только поврежденные участки с помощью спецтехники для ямочного ремонта.

На сегодняшний день АО НК «КазАвтоЖол» в рамках содержания произвел работы по ямочному ремонту на 544 088 квадратных метрах дорог республиканского значения.

Так же, была выполнена работа по устранению колеи и гребенки на 183 807 квадратных метрах и заливка 814 071 метра трещин.

Все работы направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и сохранение дорожного полотна от дальнейшего разрушения.



