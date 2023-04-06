Яков Милатович официально стал президентом Черногории

БЕЛГРАД. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Государственная избирательная комиссия (ГИК) Черногории опубликовала в четверг окончательные результаты второго тура выборов президента, согласно которым бывший министр экономического развития Яков Милатович победил с 58,88% голосов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Государственная избирательная комиссия утверждает результаты выборов президента Черногории. Кандидат Яков Милатович избран в качестве президента Черногории с 222 592 голосами, то есть 58,88% от общего количества голосов», - говорится в сообщении ГИК.

Согласно информации ГИК, уходящий президент Мило Джуканович получил 41,12%, или 154 769 голосов.

Как сообщалось, второй тур выборов президента Черногории прошел 2 апреля. Правом голоса обладало свыше 542 тысяч человек, явка составила 70,7%.



