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    Ядерные переговоры между Ираном и США могут возобновиться в ближайшие дни

    26 Июня 2022, 12:19

    ТЕГЕРАН.КАЗИНФОРМ – Европейский союз и Иран договорились о возобновлении в Вене ядерного соглашения 2015 года в ближайшие дни. Соглашение могло бы помочь снять напряженность после того, как переговоры зашли в тупик на протяжении нескольких месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Washington Post.

    На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в Тегеране глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Борелль заявил, что переговоры скоро возобновятся.

    «Ближайшие дни означают ближайшие дни, я имею в виду быстро, немедленно», — сказал Борелль, подчеркнув, что США, которые в 2018 году в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки и ввели жесткие экономические санкции против Ирана, также должны вернуться к переговорам.

    «Переговоры должны возобновиться, и это решение должно быть принято в Тегеране и Вашингтоне», — сказал он.

    Амир Абдоллахиан заявил, что его страна готова к возобновлению переговоров.

    «Мы постараемся решить вопросы и разногласия... для Исламской Республики Иран важно получить экономическую выгоду от достигнутого в 2015 году соглашения в полном объеме», - подчеркнул иранский министр.

    Ранее в этом месяце Иран удалил 27 камер наблюдения МАГАТЭ - Международного агентства по атомной энергии ООН. В ответ генеральный директор организации заявил, что подобные действия могут нанести «смертельный удар» ядерному соглашению.

    Бывший президент Дональд Трамп вывел США из сделки в 2018 году, а введенные им санкции лишили Иран большей части нефтяных доходов и международных финансовых операций.

    Визит Борреля сигнализирует о растущем стремлении Европы возобновить переговоры в Вене, прерванные в марте. Координатор ЕС по ядерным переговорам Энрике Мора за последние месяцы совершил несколько поездок в Тегеран в попытках найти выход из сложившегося тупика.

    Фото: Reuters

    Автор:

    Арсен Утешев

    США Евросоюз Иран
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