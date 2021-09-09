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    Ядерная безопасность возможна, только если она будет универсальной и недискриминационной - Магжан Ильясов

    9 Сентября 2021, 10:54

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – В Нью-Йорке прошло пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня, посвященное Международному дню действий против ядерных испытаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

    Постоянный представитель Казахстана при ООН Магжан Ильясов в своём выступлении подчеркнул, что присутствие большого числа собравшихся представителей государств-членов ООН свидетельствует о твёрдой приверженности международного сообщества миру без ядерных испытаний и будущему без ядерного оружия.

    «Мы убеждены, что ядерная безопасность возможна только в том случае, если она будет универсальной и недискриминационной, и поэтому настоятельно призываем все государства-члены ООН присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия, который представляет собой новую реальность и объявляет ядерное оружие вне закона», – обратился к участникам заседания Посол Казахстана.

    В рамках мероприятия в штаб-квартире ООН Постоянное представительство Казахстана также организовало фотовыставку и показ видеороликов об истории и последствиях ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ООН МИД РК Безопасность Ядерное оружие Международная деятельность РК
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