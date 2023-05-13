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    Яблони и смородину посадили в Акмолинской области

    13 Мая 2023, 23:46

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения РК Гани Бейсембаев и министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова приняли участие в челлендже «Жасыл мекен» в Акмолинской области. Вместе со школьниками они посадили ели, сосны, яблони и смородину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления образования Акмолинской области, во всех организациях образования республики прошел челлендж «Жасыл мекен».

    «Челлендж, прошедший в рамках «9 месяцев – 9 мероприятий», направлен на привитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к природе и озеленения окружающей среды, трудолюбия. Высадка саженцев ведет к развитию у детей чувства заботы об окружающей среде и людях», - поделились в ведомстве.

    В посадке деревьев в Акмолинской области участвовали министр просвещения Гани Бейсембаев и министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова. Вместе с руководителями управления образования региона Шоканом Оразалиным и учащимися Кояндинской школы №1 они посадили ели, сосны, яблони и смородину.

    «Экологическое образование имеет большое значение в воспитании детей и привитии им трудолюбия. Ребенок будет повторять то, что видит. Поэтому надо подавать хорошие примеры», - отметил Гани Бейсембаев.

    В Акмолинской области в челлендже активное участие приняли также акимы районов, общественные деятели, депутаты и родители школьников.

    По всей стране в этот день посадили 187 тысяч саженцев.

    Ранее сообщалось, что вчера в Щучинско-Боровской курортной зоне прошла традиционная экологическая акция «Табиғат – тал бесігің».

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Экология Регионы Минэкологии Минпросвещения РК
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