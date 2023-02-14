Я значительно улучшил свой результат – победитель Tartyl Fest в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Кызылординец Мухаммедхан Сайдбаттал стал лучшим на областном этапе республиканского турнира «Tartyl Fest» среди участников в возрасте до 18 лет. Юноша, которому исполнилось всего 16 лет, победил в подтягивании на перекладине и вышел в гранд-финал турнира. Мухаммедхан с детства занимается этим видом спорта, поддерживает спортивную форму. Теперь его цель – победить в гранд-финале и получить путевку на Чемпионат мира. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» юный спортсмен рассказал о том, как он готовится к соревнованиям и какие ставит перед собой цели.

– Мухаммедхан, давно ли ты заинтересовался подтягиванием на перекладине?

– Из Интернета я знал, что есть такой вид спорта и очень заинтересовался этим. Стал подтягиваться на перекладине каждый день. Вначале было трудно, но со временем втянулся, стал улучшать свой результат. Это помогает мне постоянно сохранять бодрость. Когда узнал о турнире «Tartyl Fest», решил принять в нем участие. Усилил подготовку. Если участвовать в соревнованиях, нужно стремиться к победе. С таким настроем я и вышел на этап турнира в Кызылорде. Конечно, в ходе состязаний было волнение, но я держал себя в руках. Приложил все силы, чтобы достичь поставленной цели. Рад, что удалось превзойти соперников. Теперь предстоит еще один ответственный этап. Понятно, что на гранд-финал соберутся сильнейшие спортсмены из всех регионов. Состязаться с ними будет нелегко. И все же, думаю, что стану победителем. Я хорошо подготовился, стараюсь эффективно использовать все свободное время.

– Интересуется ли молодежь предстоящим гранд-финалом турнира? В чем важность этих соревнований?

– В стране немало таких, как я. Но, наверное, некоторые не занимаются никакими видами спорта. Думаю, что теперь станет больше людей, постоянно занимающихся подтягиванием на турнике. Сейчас друзья расспрашивают меня об этом виде спорта и я делюсь тем, что знаю. В действительности, этот вид спорта в мире существует давно. Он требует ловкости и ответственности. Не каждый может так заниматься. И все же, думаю, что человек, желающий добиться успеха, добьется его.

Надо отметить, этим спортом можно заниматься везде. Можно сделать перекладину своими руками. Если набраться терпения, то результаты будут улучшаться. Думаю, что теперь больше молодежи будет заниматься подтягиванием. Я был предложил проводить турнир на постоянной основе.

Я замечаю, что в социальных сетях стали больше писать о турнире. Многие интересуются, будет ли турнир проводиться и в этом году. Это не только молодежь, есть и взрослые люди. Поэтому, думаю, что турнир «Tartyl Fest» стал особо интересным для людей соревнованием. Я живу в селе, на меня этот турнир сильно повлиял, теперь у меня есть направление для дальнейшего развития.

– Какие вопросы задают твои земляки чаще всего?

– Честно говоря, большинство людей не знают о таком виде спорта, как подтягивание на перекладине, не знают, что в мире проводятся такие соревнования. Вообще, это очень полезно для развития силы. Это я замечаю в ходе ежедневных тренировок. Каждый человек может освободиться от плохих привычек, перестать лениться. Я не забываю о ежедневных упражнениях. Принимаю участие в различных соревнованиях, и улучшил свои результаты.

– До гранд-финала осталось уже немного времени. Что ты можешь сказать о своих соперниках?

– Каждого соперника оцениваю по достоинству. Все хотят добиться победы. Безусловно, они хорошо готовятся к каждому турниру. Думаю, что гранд-финал будет очень напряженным. Уверен, что зрители увидят хорошее соревнование. Перед состязанием не будет лишним побольше узнать об участниках. Следует знать их сильные и слабые стороны. Это придает уверенность в своих силах в ходе соревнований, дает возможность избежать допущенных соперниками ошибок. Думаю, что оправдаю надежды моих земляков. Я постоянно набираюсь опыта и совершенствую свое мастерство. Постоянно тренируюсь, стараюсь улучшить свои результаты. В итоге, удалось повысить свой показатель. Сейчас не буду говорить об этом. Я значительно улучшил свой результат после областного этапа. Поэтому, ставлю целью добиться высокого результата и на предстоящих соревнованиях.

Я живу в селе Абдыгаппар Жанакорганского района. В нашей семье 10 человек. Мой дедушка Сайдбаттал и бабушка Кулимхан всегда дают мне полезные советы. Отец Абдыкадыр работает оператором на руднике «Хорасан-1». Мою маму зовут Райхан. Нас, детей, шестеро – пятеро сыновей и одна дочь. В свободное время занимаюсь пением, национальными играми. У нас хорошо развит кокпар и я участвую в играх, которые у нас в ауле часто проводятся.

– Как потратишь призовые деньги, если победишь в гранд-финале?

– Если выиграю главный приз, хочу купить отцу автомашину и маме сделать хороший подарок.

Напомним, ранее мы рассказывали еще об одном участнике турнира - жителе Аральского района Кызылординской области Акберене Куандыкове.





Фото из личного архива Мухаммедхана Сайдбаттала



