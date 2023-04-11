Я за строительство АЭС – министр энергетики Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики Алмасадам Саткалиев поделился своим мнением касательно необходимости строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мое личное мнение: референдум нужен для того, чтобы понять, как большинство относится к строительству АЭС – поддерживает или не поддерживает. Есть масса различных механизмов, которые помогут обеспечить понимание населения. Понятно, если население будет против, эту станцию строить не будут. Как это будет – референдум или общественные слушания, или расширенное заседание Парламента – это будет обеспечено, исходя из требований. Есть правила, порядок, регламент, есть вопросы, связанные с согласованием, созданием соответствующих органов контроля», - сказал Алмасадам Саткалиев в кулуарах Правительства.

По его словам, в решении вопроса нужно исходить из этого аспекта.

«Очень сложное строительство. Нужно понимать, что если сейчас мы начнем строить станцию, ее закончат не меньше чем через 10 лет. В лучшем случае будут первые блоки. Но и затягивать тоже нельзя. Я за строительство. Я максимально готов свой голос отдать в любой форме за то, чтобы построить эту станцию, исходя из постфукусимских требований. Это безопасно. Они очень серьезные к вновь вводимым строящимся атомных объектам. Они выдерживают падение на них широкофюзеляжного самолета. Есть системы схлопывания, производственные разных уровней безопасности, которые будут обеспечены», - добавил министр.

Ранее Алмасадам Саткалиев рассказал, на какой стадии вопрос строительства АЭС.

Как известно, Казахстан намерен построить атомную электростанцию (АЭС) в ближайшей перспективе. Ранее сообщалось, что публичные слушания о месте строительства будущей АЭС пройдут в Алматинской области. В июне 2022 года министр энергетики РК Болат Акчулаков уточнил место, где планируется строительство атомной электростанции.

«Провели межведомственную комиссию не по конкретному месту, а по региону размещения. Это все-таки регион озера Балхаш. Это в районе поселка Улкен Алматинской области. Регион размещения мы определили», - сказал Болат Акчулаков в кулуарах после пленарного заседания Совета иностранных инвесторов.

На сегодня в список потенциальных поставщиков ядерных технологий, рассматриваемых Казахстаном, вошли четыре зарубежные компании (китайская CNNC, российская ГК «Росатом», французская EDF и южнокорейская KHNP). Все компании имеют проверенные временем реакторные технологии большой мощности с опытом эксплуатации. Ранее мы писали о том, что может предложить Франция Казахстану в развитии атомной энергии.