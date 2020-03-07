Я выбрала сторону закона - подполковник полиции Галия Абильдина

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Подполковник полиции ДП Карагандинской области Галия Абильдина рассказала, как она прошла путь от методиста в детском саду до высоких погонов в органах внутренних дел, и на сколько сложно было выполнять «мужскую» работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель начальника информационно-аналитической службы департамента полиции Карагандинской области подполковник полиции Галия Калиакпаровна Абильдина свою карьеру в правоохранительных органах начала с рядового милиционера. А до этого успела поработать методистом в детском саду.

«У меня родители гуманитарии: отец – журналист, мама – педагог. Мама хотела, чтобы я выбрала педагогическую стезю. После школы я окончила педагогический институт, трудилась по специальности. Однажды мой брат, следователь ОВД Жанааркинского района, предложил мне: «Иди к нам в органы, нам требуется дисциплинированная ответственная девушка». К этому времени я знала, что значит быть милиционером – старший брат, как уже упоминала, следователь, один дядя был участковым инспектором, второй дядя являлся сотрудником ОБХСС», - говорит Галия Калиакпаровна.

Но Галие предстояло самой надеть форму, взять на себя определенные обязательства. Справиться ли она? Выдержит ли сопутствующий груз ответственности?

Она вспоминает, как устраивалась на работу в ОВД Жанааркинского района.

«Мне не понравилось здание ОВД - какое-то неказистое, ничем не примечательное. Дернула за ручку входную дверь, а она… не открылась. Я развернулась и ушла. Мне позвонили домой и сказали: «Тебя ждут в ОВД». Пошла во второй раз… С тех пор моя жизнь связана с правоохранительными органами. В ОВД Жанааркинского района работала с секретной документацией. Мне на первых порах помогали опытные сотрудники - это прекрасные люди, которые многому меня научили», - говорит Галия Абильдина.

Она до сих пор с благодарностью и теплотой вспоминает своих первых наставников. Их поддержка и забота для нее, тогда еще молодой девушки, многое значили.

«Среда воспитывает тебя, и себя воспитываешь, чтобы взять хорошее, отторгнуть ненужное. Я выбрала сторону закона. В этом плане больше всего помогла отцовская библиотека - в свое время читала запоем. И сейчас читаю, в последнее время заинтересовалась психологией. Это здорово в свободное время остаться наедине с томиком. Не приемлю читать книги в электронном виде».

Потом Галия Абильдина работала в следственном изоляторе, где имела дело, скажем так, со спецконтингентом, а в 2002 году перевелась в информационно-аналитическую службу ДВД Карагандинской области. Получила второе образование, заочно окончив Карагандинскую юридическую академию МВД имени Б. Бейсенова. Сейчас заместитель начальника информационно-аналитической службы департамента полиции Карагандинской области подполковник полиции Галия Калиакпаровна Абильдина сама пример и наставник для молодых сотрудников.

«Моя цель - передать им свой опыт, чтобы они были юридически грамотными, чтобы их работа приносила невидимый, но результат. Мне нравится обучать. Наша служба хоть и вспомогательная, но интересная. Мы оказываем помощь в раскрытии преступлений участковым инспекторам полиции, следователям, оперативным сотрудникам, сотрудникам ювенальной полиции… Кто владеет информацией, тот и вооружен», - подчеркивает она.

- Вы начали с рядового сотрудника и дошли до подполковника полиции, причем служили в разных структурах и подразделениях. Возникали ли при этом сложности?

- Каждая работа по-своему интересна. Нравится она или не нравится, но надо найти изюминку и полюбить то, чем занимаешься, привносить хорошее в нравственном и эстетическом плане. На каждом этапе человек должен воспитывать себя, усовершенствоваться, задавать вопросы «кто я?», «что я?».

- Вы жесткий руководитель?

- Жесткость должна быть там, где она оправдана. На работе отношусь строго к себе и к подчиненным.

- Кто в вашей семье старший?

- Конечно, муж. У меня двое детей: старший сын - студент-юрист, дочь учится в школе. В кругу семьи я, в первую очередь, жена и мама.