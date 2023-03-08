Я всегда была близка к автомобилям – женщина-автомаляр Маржан Оспанова из Каркаралинска

КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ – Жительница Каркаралинска Карагандинской области уже на протяжении 17 лет занимается покраской автомобилей. У Маржан Оспановой есть более 100 постоянных клиентов со всего района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Маржан Оспановой 51 год. Многие жители Каркаралинского района знают ее как отличного автомаляра. Вот уже более 17 лет она занимается покраской автомобилей. Поначалу просто помогала супругу, известному в районе «костоправу» машин.

«Поначалу я помогала мужу, когда у него было много работы. Подавала ему инструменты. Сейчас я тоже ему помогаю. Он делает сварку и костоправит, а я крашу и шлифую. Я бы не сказала, что работа тяжелая. Да, иногда приходится поднимать какие-то тяжелые детали. Но это не так критично», - говорит Маржан.

Маржан росла в большой семье, у нее 8 братьев и сестер. Так как она была средней дочкой, в основном помогала двум старшим братьям и младшему братишке. Говорит, с детства была близка к автомобилям.

«Папа был чабаном. У нас дома была своя машина. И я с детства любила возиться возле его автомобиля. Рано научилась водить. И меня всегда интересовали детали и все, что связано с авто», - вспоминает Маржан.

Несмотря на свою страсть к автомобилям, Маржан пошла учиться на швею. Долгие годы проработала в Кировской швейной фабрике Каракаралинского района. Затем, когда фабрика закрылась, она устроилась в больницу сестрой-хозяйкой. Но все же ее всегда тянуло к автоделу.

«Мой супруг Талгатбек всю жизнь ремонтирует машины. В сложные времена приходилось ему помогать. Постепенно влилась в эту работу. Затем ушла с работы в больнице в автомастерскую мужа. Сейчас мы с ним так слаженно работаем, что я уже без слов могу подавать ему инструменты и помогать. Как только заканчивается его работа по выравниванию кузова, я приступаю к покраске, а затем шлифовке», - говорит Маржан.

На ремонт одного автомобиля у них уходит от 2-3 дней до недели. Маржан говорит, что новые клиенты поначалу смотрят с недоверием, но затем восхищаются работой. У них с супругом уже более 100 постоянных клиентов по всему району.

«Бывает, мужчины вначале не доверяют мне своих «железных коней». Но затем всегда возвращаются. Уже на следующий раз просто оставляют ключи и полностью доверяют нам свое авто. Потому что знают, что сделаем все на совесть», - говорит Маржан Оспанова.

У них с супругом 4 детей. Три дочери уже вышли замуж и обзавелись своими детьми. Сын еще молодой. Сейчас они воспитывают своих внуков. И как мама, и как хозяйка Маржан справляется со своими делами не хуже, чем в автомастерской. Как она говорит: «Дело мастера боится. Главное – самой не бояться работы. Мы все можем, если захотим».