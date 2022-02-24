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    Я сторонник строительства атомной станции - аким Алматинской области

    24 Февраля 2022, 13:21

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Канат Бозумбаев на пресс-конференции в Талдыкоргане рассказал о строительстве атомной электростанции в Казахстане, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сразу скажу, я сторонник строительства атомной станции в Казахстане. Я продолжительное время работал в системе энергетики. Соответствующие институты говорят о том, что у нас через несколько лет может быть дефицит электроэнергии. Нам нужна базовая мощность», - сказал аким области.

    Также глава региона заявил, что фобии, связанные со строительством атомной электростанции, у нас на генном уровне.

    «Мы должны очень внимательно подойти к этому вопросу. Я не знаю, где будет расположена АЭС - на берегу Балхаша или Иртыша, но определенно объем воды нужен. Там оборотное водоснабжение, она необходима для охлаждения. В мои обязанности, как акима области, определение места строительства станции не входит. Я на это никак повлиять не могу, и слухи, что меня назначили акимом Алматинской области для того, чтобы я построил АЭС - просто домыслы», - резюмировал глава региона.

    Ранее аким Алматинской области Канат Бозумбаев на пресс-конференции в доме журналистов Талдыкоргана в хронологическом порядке рассказал о январских событиях в РК.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Энергетика Алматинская область Акимат Строительство Регионы Казахстана Атомная станция
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