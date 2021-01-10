Я сделал свой выбор – Михаил Байтеряков

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Начальник обогатительной фабрики танталового производства АО «УМЗ» в Усть-Каменогорске Михаил Байтеряков рассказал в соцсетях, что проголосовал рано утром и сделал свой выбор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 8:00 уже был на избирательном участке. Как ответственный гражданин своей страны, сделал правильный выбор. Меры предосторожности, конечно, на высоком уровне, перчатки и маску выдают при входе в помещение», - написал на своей странице в Instagram Михаил Байтеряков.