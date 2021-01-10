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    Я сделал свой выбор – Михаил Байтеряков

    10 Января 2021, 10:06

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Начальник обогатительной фабрики танталового производства АО «УМЗ» в Усть-Каменогорске Михаил Байтеряков рассказал в соцсетях, что проголосовал рано утром и сделал свой выбор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 8:00 уже был на избирательном участке. Как ответственный гражданин своей страны, сделал правильный выбор. Меры предосторожности, конечно, на высоком уровне, перчатки и маску выдают при входе в помещение», - написал на своей странице в Instagram Михаил Байтеряков.

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Выборы-2021
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