Я провел 13 партий в матчах за звание чемпиона мира и, наконец-то, победил - Ян Непомнящий
Напомним, во второй партии Непомнящий играл черными фигурами. В середине партии россиянин перехватил инициативу и вынудил Дина Лижэня допустить ошибку и начать обороняться. Китайский спортсмен сдался после 29-го хода.
«После того, как я сыграл f5, стало ясно, что у черных все очень приятно. После этого позиция уже говорила сама за себя, я просто развивал фигуры к центру, и этого было достаточно для победы. Я провел 13 партий в матчах за звание чемпиона мира и, наконец-то, победил. Кто уже поздравил? Родители, некоторые друзья, но вообще сейчас я стараюсь быть не очень активным в соцсетях, стараюсь сосредоточиться на матче», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.
Ранее первая партия завершилась вничью.
Завтра у гроссмейстеров выходной. Матч за мировую шахматную корону продолжится в среду, 12 апреля.
По правилам, всего шахматисты могут провести 14 партий. Чемпионом мира станет тот, кто наберет больше 7 баллов. В случае ничьей будут дополнительные партии.
В эти дни в столицу Казахстана из разных уголков мира приезжают именитые, прославенные шахматисты, представители Международной шахматной федерации, чтобы понаблюдать за игрой Яна Непомнящего и Дина Лижэня. Эти спортсмены занимают вторую и третью строчки в мировом рейтинге ФИДЕ: у Яна Непомнящего рейтинг 2793, у Дина Лижэня – 2788.