Я провел 13 партий в матчах за звание чемпиона мира и, наконец-то, победил - Ян Непомнящий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал победу во второй партии матча за мировую шахматную корону против китайца Дин Лижэня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сhampionat.

Напомним, во второй партии Непомнящий играл черными фигурами. В середине партии россиянин перехватил инициативу и вынудил Дина Лижэня допустить ошибку и начать обороняться. Китайский спортсмен сдался после 29-го хода.

«После того, как я сыграл f5, стало ясно, что у черных все очень приятно. После этого позиция уже говорила сама за себя, я просто развивал фигуры к центру, и этого было достаточно для победы. Я провел 13 партий в матчах за звание чемпиона мира и, наконец-то, победил. Кто уже поздравил? Родители, некоторые друзья, но вообще сейчас я стараюсь быть не очень активным в соцсетях, стараюсь сосредоточиться на матче», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.

Ранее первая партия завершилась вничью.

Завтра у гроссмейстеров выходной. Матч за мировую шахматную корону продолжится в среду, 12 апреля.

По правилам, всего шахматисты могут провести 14 партий. Чемпионом мира станет тот, кто наберет больше 7 баллов. В случае ничьей будут дополнительные партии.

В эти дни в столицу Казахстана из разных уголков мира приезжают именитые, прославенные шахматисты, представители Международной шахматной федерации, чтобы понаблюдать за игрой Яна Непомнящего и Дина Лижэня. Эти спортсмены занимают вторую и третью строчки в мировом рейтинге ФИДЕ: у Яна Непомнящего рейтинг 2793, у Дина Лижэня – 2788.