Я почти плакал, когда смотрел этот фильм - основатель ансамбля «Дос-Мукасан»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В широкий прокат 29 сентября вышла художественная биографическая драма о легендарном музыкальном ансамбле «Дос-Мукасан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фильм снят по сценарию Ефрата Шарипова при поддержке Министерства культуры и спорта и Государственного центра поддержки национального кино. Продюсером картины выступила Айгуль Байбек, а режиссером стал Айдын Сахаман.

Музыкальная драма, основанная на реальных событиях, рассказывает историю создания казахстанского инструментально-вокального ансамбля, основанного студентами политехнического института. Главными героями являются Досым, Мурат, Камит и Александр, которые в 1967-м году в составе интернационального студенческого отряда строили жилые дома в Павлодарской области. Там же в сельском клубе ребята решают устроить концерт, исполнив несколько казахских народных песен.

После этого выступления отряд венгерских студентов дал название ансамблю «Дос-Мукасан», исходя из первых слогов имен его основателей: «Дос» - лидер группы Досым Сулеев, «Му» - Мурат Кусаинов, «Ка» - Камит Санбаев, «Сан» - Саня (Александр) Литвинов. Молодым музыкантам в дальнейшем предстоит пройти сложный путь: запреты концертов, недоверие партии, проблемы в институте, сложный выбор между наукой и творчеством.

Айгуль Байбек в ходе закрытого показа отметила, что полнометражный фильм «Дос-Мукасан» первый ее проект, где она выступила в качестве генерального продюсера. Она сообщила, что идея экранизации истории становления легендарной группы появилась в 2018 году, после того, как в прокат вышла голливудская кинокартина «Богемская рапсодия», рассказывающая о британской рок-группе Queen.

Съемки фильма начались в 2019 году. Они проходили в городах Алматы, Усть-Каменогорск и Алматинской области с участием большого количества актеров. Создатели этой кинокартины также славно потрудились над костюмами - они специально их сшили, чтобы передать зрителям атмосферу того времени.

Режиссер фильма Айдын Сахаман отметил, что актерское мастерство молодых артистов позволило создать картину интересную для всех возрастных категорий. При подборе актеров немаловажное значение имел профессионализм, музыкальность, харизма. Проводился долгий и сложный кастинг, где от претендентов требовалось умение петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах.

«Кастинг проводился в театрах всего Казахстана. 90% нашего актерского состава - это ведущие актеры своих театров», - сказал Айдын Сахаман.

Актерский состав киноленты подобран по портретному сходству. Главные роли исполнили актеры Мейргат Амангелдин, Максат Сабитов, Елдос Шайкенов, Саят Макулбаев, Айганым Сагынбаева, Никита Погодаев, Нургиса Куанышбайулы и Абильмансур Сериков. Также в фильме дебютировали популярные блогеры и вайнеры Артур Аскарулы и Зухра Сайпи.

Для достоверной экранизации байопика и придания ему неповторимого шарма основоположников казахского рока в качестве главных консультантов были приглашены основатели вокально-инструментального ансамбля Мурат Кусаинов и Досым Сулеев.

Досым Сулеев заявил, что авторам фильма удалось передать самое главное - их любовь к музыке, настроение и атмосферу того времени.

«Я уже посмотрел этот фильм. Он мне очень понравился. Мне это все понятно, я участник ансамбля, всю историю знаю, перенесся в те годы, когда смотрел этот полуторачасовой фильм. Сидел и почти плакал… То, что долгие годы оставалось за кадром, за кулисами - трудности и интриги на нашем пути, сложности в сохранении собственного стиля вопреки советской идеологии, отношения и обиды внутри коллектива были показаны практически полностью без искажений», - поделился впечатлениями о фильме основатель ансамбля Досым Сулеев.

Мурат Кусаинов перед показом фильма заявил, что счастлив.

«Мы долго ждали выхода этого фильма. Была пандемия, переживали. Но благодаря съемочной группе, работе продюсера Айгуль Байбек, Министерства культуры и спорта и Государственного центра поддержки национального кино этот фильм выходит в широкий прокат. Мы очень счастливы. Я уже 55 лет на сцене благодаря нашему народу. Это наш общий праздник. Всех поздравляю с премьерой», - отметил Мурат Кусаинов.

Бюджет фильма «Дос-Мукасан» составил 425 млн тенге. Летом этого года исполнилось 55 лет со дня основания легендарного ансамбля. Первый профессиональный вокально-инструментальный ансамбль Казахстана был создан 1 августа 1967 года.