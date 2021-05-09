Я не знал, что такое страх - ветеран войны Жунисбек Каримов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Он видел больше смертей, чем молодое поколение. Он потерял самых близких ему людей, с некоторыми даже не попрощавшись. В его глазах можно прочитать грусть и обиду за недосказанные слова, несостоявшиеся встречи. В то же время они наполнены искрой и любовью к своей стране, к ремеслу, которому он отвел 50 лет своей жизни. Судьба не щадила его, уготовив самые тяжелые испытания. За эти 95 лет он пережил голодомор, суровые годы войны. Ветераны после себя оставляют лишь пронзительные истории о стойкости характера, невероятной храбрости и мужества, которые потом потомки воспевают веками. Корреспонденту МИА «Казинформ» ветеран Жунусбек Каримов поведал свою историю.

Ветеран войны Жунисбек Каримов родился 20 марта 1926 года в селе Кажымукан Акмолинской области. В 1940 году окончил среднюю школу, получил семилетнее образование. В 1944 году его призывают в ряды Красной Армии. Три месяца в Алматы новоиспеченных солдат готовили к сражению, вероятность вернуться живым была минимальной. В феврале 1945-го его отправляют на сражение под Берлин, где велись жестокие бои.





«Голод, страх, человеческие потери увидел своими глазами. Но кое-как выдержал, остался. Бог защитил, наверное. Не думал, что вернусь живым. Пули сыпались дождем, даже не знал, куда девать душу. Молодым такое даже во сне не снилось», - вспоминает ветеран.

Привыкший переносить тяготы жизни 18-летний юноша полностью не осознавал, что такое боль, страх, потеря. Перед ним лишь стояла одна задача – выстоять и вернуться живым на родину. Но в те времена вернуться целым и невредимым казалось чем-то несбыточным.

«8 мая после обеда война закончилась. В этот же день последняя пуля ранила мою голову. Вдруг почувствовал, что шапка слетела с головы. Только, когда сражение закончилось, дошли руки, чтобы поднять ее. Смотрю, что-то капает сверху, чувствую, как кровь льет, словно из крана. В недоумении спросил у товарищей, что происходит. Заметив рану на голове, они начали обматывать ее пакетами. Глаза перестали подчиняться мне: сначала закрылся левый глаз. Оказывается, две пули попали в лоб, об этом потом мне рассказали врачи», - вспоминает ветеран.

Он долго бродил по палаткам в поисках винтовки, без которой в то время не оказывалась помощь раненым. Затем зашел к врачам на осмотр.

«Врач осмотрел и вытащил две пули. Мне отвели небольшое место в углу, где пролежал 15 дней. Когда закрылся второй глаз, словно вся жизнь прошла перед глазами. 15 дней пролежал с мыслью: есть ли смысл жить дальше, если совсем не увижу свет. Что же такое со мной происходит? По случаю победы солдаты ликовали, праздновали. В палатку доносилась музыка, звуки торжества и веселья. Я же лишь думал о том, откроются ли мои глаза... Наверное, Всевышний услышал мои молитвы. Через 15 дней потихоньку начали заживать раны, краем глаза осмотрел палатку. Очень обрадовался! Как же я мог существовать без них?! Врачи поставили меня на ноги, так я в полном цвете увидел мир», - рассказал Жунисбек Каримов.

После долгожданной победы солдаты еще месяц находились в Берлине. Им дали время отдохнуть и подкрепиться. Впереди их ждал долгий путь – добраться пешком из Германии в Россию.

«Два месяца пешим ходом добирались из Берлина в Россию. Нас сопровождала жара, гром, дожди. Все смирно шагали по степи. Так добирались до Беларуси. Внезапно на полпути объявили о том, что японские самураи открыли войну, наш маршрут перестроили в их сторону. Так мы чуть ли не оказались на второй войне. На следующий день сообщили о том, что самураев победили. Мы очень обрадовались, потому что не было необходимости сражаться. Изменив снова маршрут, пешком добрались до Беларуси, где каждого распределили по разным воинским частям», - отметил ветеран.

В Беларуси он прослужил еще три года, только потом вернулся на родину.

«Не буду скрывать, был юным, поэтому и не знал, что такое страх. Не то, чтобы уметь стрелять, в те времена еле как держал ружье, все перетерпел. По завершению службы хотелось вернуться на родину», - рассказал Жунисбек ата.

Дома его ждала печальная весть. Отец ветерана скончался до возвращения сына.

«В семье у нас было пятеро детей. Мои старшие братья доживали до 11 лет, а потом по неизвестной причине умирали. Так остался я – его единственная надежда и опора. Когда меня забирали в армию, заметил грусть в глазах отца, но не показывал свои переживания. Отец сам позаботился обо мне: сопровождал всю дорогу, посадил на поезд. Попрощавшись со мной, он приехал домой и три месяца просидел, не проронив ни слова.Так скончался от переживаний. Я не помню, чтобы он болел. Он был здоровым человеком. Но судьба сложилась так, что единственного оставшегося в живых сына - его утешение - забрали на фронт. Предполагал ли он, что я могу вернуться живым? Возможно, нет. Мать скончалась в возрасте 45 лет, а отец - в 60 лет», - рассказал он.

После возвращения на родину Жунисбек Каримов устроился на работу железнодорожником. 50 лет трудился в одном месте.

«До сих пор на предприятии висит мой портрет. Старался честно и добросовестно выполнять работу. Какая бы новая техника не поступала, быстро осваивал ее. За это, наверное, и полюбили на работе, даже не хотели отпускать на заслуженный отдых. В одно время не было даже еды, зарплата маленькая, было тяжело жить, но вытерпел. Молодым хочу сказать: прыгать с одного места на другое не надо, ругаться с людьми тоже не стоит, нужно быть отзывчивым и дружным. Дружба поставит тебя на верную дорогу», - обратился к молодежи ветеран.

Придерживаясь таких принципов, он добился особого расположения руководства и товарищей.

«После выхода на пенсию предложили еще поработать. «Не хотим лишаться ценного кадра», - говорили мне на работе. Однако здоровье не позволило дальше обучать молодых тем навыкам, что я сам приобрел. С инфарктом попал в больницу, пролежал один месяц, отдохнул и снова приступил к работе. Затем через год снова получил обширный инфаркт. Оказывается, 15 дней пролежал в отделе реанимации. Но я даже там выжил», - вспоминает Жунисбек ата.

И в горе, и в радости ветерана поддерживала его жена Тамара, с которой в любви и взаимопонимании прожил 70 лет.

«Однажды жена пришла в больницу, а мое место пустует. Она не сдержала слез и сразу же побежала к врачу. Наверное, подумала, что я умер. Врач успокоил и объяснил ей, что меня перевели в палату. Такая у нас крепкая любовь была. Почему была? Два года назад потерял свою старуху. Она была восхитительной женщиной, открытой души человек! Скольких детей мы научили грамоте! При этом, ни разу не ругались. В нашем доме всегда царила хорошая атмосфера, хранительница моего очага создавала уют. В 83 года она оставила меня. Было очень тяжело после ее смерти. Это сильно сказалось на моем здоровье: потерял 10 кг. Мне все еще больно вспоминать о ее смерти. Каждый раз, когда кто-то приходил на поминки, как только речь заходила о ней, не мог остановить слезы. Душевную боль излечило только время», - с грустью вспоминает Жунисбек Каримов.

Судьба уготовила ему нелегкие испытания. Помимо жены, Жунисбек ата потерял еще двух сыновей. А сейчас живет с внуком и правнуками.

«Уже 32 года на пенсии. Сложилась такая жизнь. Как ее прожил, даже не знаю. Кажется, у меня надежная и прочная защита, раз уж прожил столько. Что будет дальше, не предполагаю. Главное – не заболеть. Я хочу, чтобы народ спокойно жил. Пусть больше не будет войны и кровопролитий. Всегда говорю о том, что нужно быть честным, ответственным, тогда не пропадете. Нужно быть человеком», - заключил ветеран войны Жунисбек Каримов.

При таких обстоятельствах и испытаниях, которые пришлось выдержать ветерану, он не потерял самое главное – веру в человечество. Жунусбек ата каждый день просыпается с благодарностью за мирное небо, за лучи солнца, озаряющие планету и исцеляющие его душу. Провожая нас, он еще раз повторил фразу: «Главное - быть человеком».



