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    Я не связываю активизацию гражданского общества с работой адвокатов – Марат Бекетаев

    26 Марта 2021, 14:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр юстиции РК Марат Бекетаев на брифинге в СЦК заявил, что он не связывает активизацию гражданского общества с работой адвокатов и юридических консультантов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я не связываю активизацию гражданского общества и работу адвокатов и юридических консультантов. При обсуждении этого законопроекта (изменения в закон «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»), я не увидел никакой связи. При работе над этим законопроектом такой связи никак не просматривается. Есть, наверное, в целом понимание в обществе, что правовые реформы не могут продвигаться дальше без развития адвокатуры и без повышения качества правовой помощи», - сказал Марат Бекетаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    Ранее инициативная группа адвокатов, нотариусов и юридических консультантов собирала подписи под петицией Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву с требованием отставки министра юстиции Марата Бекетаева.

    «Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, ранее мы уже обращались к Вам касательно опасных действий некоторых государственных органов, разжигающих социальную напряженность в юридическом сообществе нашей страны, связанных с внесением изменений в закон «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». Законопроект возвращен Сенатом в Мажилис для доработки, однако ключевые вопросы гарантий независимости юристов и адвокатов остались без внимания. К сожалению, ситуация не разрешается», — говорится в тексте петиции.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Права человека Минюст
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