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    Я не ношу с собой бумажник – Багдат Мусин

    9 Июня 2023, 11:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал гостям Международного форума Астана о прогрессе Казахстана в сфере цифровизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он отметил, что сейчас казахстанцам не обязательно иметь при себе оригиналы документов, удостоверяющих личность, водительское удостоверение и другое.

    «Никакие социальные документы носить с собой не надо. Это все законно, закреплен их юридический статус. У меня, например, лично, находясь в Казахстане, даже с собой никакого бумажника нет. Только мобильный телефон. Это не потому, что я министр, спросите любого казахстанца, многие из них не носят оригинальные бумажные документы или банковские карты и так далее», - сказал он, выступая на панельной сессии «Цифровизация и искусственный интеллект: воздействие и последствия».

    По его данным, 82% всех платежей в Казахстане осуществляются в цифровом формате. Это делает Казахстан ведущей безналичной экономикой в мире.

    «5 лет назад эта цифра была лишь 20-25%, то есть мы добились достаточно большого прогресса», - добавил министр.

    В столице проходит второй день Международного форума Астана. Сегодня пройдут ряд панельных сессий, брифингов, подписаний документов и встреч.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Цифровой Казахстан МЦРИАП
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