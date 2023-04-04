Я многое открыл для себя, работая ведущим на телеканале Jibek Joly – Арман Давлетьяров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известный медиаменеджер Арман Давлетьяров, который относительно недавно начал работать на телеканале Jibek Joly в качестве ведущего программы «Төрлетіңіз, Арман мен Ләйлә шақырады» вместе с известной телеведущей Ляйлей Султанкызы, признался, что многое открыл для себя на казахстанском телеканале. Арман Давлетьяров также добавил, что с большим уважением относится к команде телеканала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Лично я, работая ведущим этой программы, многое для себя открыл. Во-первых, мой казахский очень сильно подтянулся. Есть, конечно, еще над чем работать. Тот большой пласт музыкальной, развлекательной индустрии Казахстана: музыканты, писатели, актеры, художники – те, кто приходил к нам в студию, основную массу этих людей я не знал. Я просто жил в другой стране и глубоко не вникал. Сейчас я экстерном прошел курс, когда погрузился во все то, о чем снимались программы и получаю от этого огромное удовольствие», - поделился Арман Давлетьяров.

Он также выразил благодарность своей соведущей Ляйле Султанкызы за оказанную поддержку.

«Мне очень понравилось то, что все гости, которые приходили к нам, приходят с таким большим уважением и теплом ко мне, потому что я – свой: то в студию баурсаки приносят, то казы, такое ощущение, что все думают, что я голодный. Они приносят много еды разной. Я просто рад и счастлив, горд, что есть возможность присоединиться к вашей команде, стать полезным и внести свою лепту в становление вашего канала. То, что я делаю, делаю с большой любовью к Казахстану. Веду эту программу душой и сердцем. Плачу от радости и гордости за наших талантливых людей», - отметил медиаменеджер.

Арман Давлетьяров признался, что для него было большой неожиданностью появление в эфире телеканала Jibek Joly, так как ранее он работал за кадром.

«У меня даже не было мысли, что я сам буду в кадре. Я понимаю тот огромный пласт работы, который делает ваша команда, которая находится за кадром. С большим уважением отношусь к каждому из них. Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Я живу сегодняшним днем, понимаю, что мой опыт и знания нужны сегодня в Казахстане, моим коллегам, которые меня приглашают. Конечно, я буду рядом в разных областях, где я буду полезен для Нового Казахстана, для становления Нового Казахстана», - добавил Арман Давлетьяров.

Ранее экс-глава телеканала «Муз-ТВ» рассказал о сотрудничестве с казахстанским телеканалом Jibek Joly.

В марте на телеканале Jibek Joly стартовала вечерняя программа «Төрлетіңіз, Арман мен Ләйлә шақырады». Ее ведущие Ляйля Султанкызы и Арман Давлетьяров в дружеском кругу обсуждают с гостями актуальные в обществе темы и делятся новыми интересными историями.



