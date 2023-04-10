Я казах до мозга костей – Арман Давлетьяров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Экс-генеральный директор первого российского музыкального телеканала «Муз ТВ», ведущий программы «Төрлетіңіз, Арман мен Ләйлә шақырады» телеканала Jibek Joly Арман Давлетьяров в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился своим мнением о потенциале казахстанской музыкальной индустрии, вспомнил истории из жизни, а также подчеркнул важность сохранения наследия казахов.

–Арман Илюбаевич, расскажите о цели Вашего визита на историческую Родину.

– Я приехал сюда для съемок, мы в течение недели снимали программу «Төрлетіңіз, Арман мен Ләйлә шақырады» – это телешоу, которое выходит на телеканале Jibek Joly каждую субботу в 21:00.

–Формат деятельности отличается от того, каким был он у Вас на «Муз ТВ». Было ли немного непривычно поначалу?

– Я всегда работал на телевидении, просто по ту сторону сцены, за кулисами, как говорится. Поэтому, я знаю весь процесс изнутри не понаслышке. Здесь я уже сам в кадре, для меня это новый опыт работы, именно в качестве ведущего. Этот опыт очень интересен для меня, потому что к нам в студию приходят известные казахстанские артисты, писатели, журналисты, художники. Это цвет культуры и музыкальной индустрии Казахстана.

К сожалению, этот большой пласт своей жизни в свое время я упустил, так как редко бывал в Казахстане, практически никого не знал, за исключением двух-трёх артистов. Поэтому, можно сказать, сейчас я прохожу экстерном весь этот курс поглощения информации. Это очень талантливые люди, поэтому часто во время программы я задумываюсь – как я мог всё это упустить? Я очень рад, что благодаря программе я это восполняю, кроме того, я подтянул свой казахский язык.

– Как и у большинства медиа-личностей, Ваш путь к вершинам музыкального Олимпа не был простым: насколько известно из СМИ, в свое время Вы работали и грузчиком, и дворником. И Вам помог случай – Вы познакомились с ныне покойным Батырханом Шукеновым, завязав с ним впоследствии дружбу. Можно рассказать об этом подробнее? Что сказал Вам прославленный казахстанский музыкант после того, как Вы подобно сотням тысяч других фанатов взяли у него автограф?

– Когда я брал у него автограф, он сказал: «Балам, как тебя зовут?». Я ответил, и он написал: «Арману от группы «А-Студио, 1991 год». И эта пластинка висит сейчас у меня дома на стене. Буквально через несколько месяцев я оказался на музыкальном фестивале «Голос Азии», привёз туда одного из российских артистов. Там я познакомился с группой поближе, через неделю мы улетали из Москвы, если не друзьями, то уже приятелями точно.

Наша дружба со временем перетекла в очень тёплые отношения, мы были уже не просто друзьями, а братьями – мы казахи, у нас общая культура, язык, мы держались друг за друга. Помню, как я первый день выходил на работу в Останкино, в компании «Media Star»: вернувшись домой в съёмную квартиру, я обнаружил, что меня ограбили. Грабители вынесли буквально всё, а я ушел летом в шортах, майке и футболке. Батыр мне привез обувь с кофтой, Бага – брюки, и первые две недели я ходил в их одежде. Они еще и денег мне дали, чтобы я себе что-то купил. Вот в таких мелочах проявлялись наши отношения.

Еще один случай: все мы знаем Батыра, как человека талантливого и настолько родного, что каждому казахстанцу казалось, что он знаком с ним лично, почти член семьи. Как-то за ужином у него дома он спросил меня, почему я в последние дни хожу без настроения. Я ответил: «Ты приезжаешь, тебя дома ждут. А я прихожу домой в пустую квартиру. И потом, эти гастроли бесконечные…». Он спросил тогда, чего же я хочу. И ответил, что хочу как в детстве – выходишь с самолета в аэропорту, а тебя встречают с шарами и с мороженым. Мы посмеялись и забыли. Через три дня я прилетел с очередных гастролей в Москву и вижу Батыра с шарами и мороженым, который машет мне и кричит: «Давай, иди быстрее! Мороженое тает» (смеётся). Я ехал в его машине с шарами и мороженным, и моему счастью не было предела. Он потратил два часа, приехал в аэропорт Домодедово, чтобы сделать мне приятное – это же дорогого стоит.

– Вы посвятили национальному казахскому чапану пост в Инстаграм, пообещав носить его теперь всегда. С чем связана внезапная любовь к национальной казахской одежде?

– Я не скажу, что это внезапная любовь. Она всегда присутствовала, я часто покупал чапаны, но они были такие, что их можно было надеть только во дворе или зимой, в таком же не будешь ходить по улице. А когда, приехав сюда в этот раз, я увидел, что есть очень современные, красивые чапаны, я был в шоке. В Алматы я купил себе два, ещё два мне подарили, сегодня я купил ещё два – один из них сейчас на мне. Я и жене купил красивые чапаны, которые она сможет носить в Москве.

Я считаю, что мы – казахи – обязаны носить чапаны. Кто, если не мы? Это красиво, модно, современно. Это же проявление любви к нашему наследию, к нашей стране и культуре. Я все время говорю: модно быть казахом. И это не только внешний вид; модный казах – это образованный, это человек, который уважительно относится к своим родителям, к своей стране, к своему городу, к своей истории и культуре. Это человек, который знает родной язык и дорожит им. Об этом я говорил всегда. Сейчас такое время, когда в этом есть особая потребность. Мы должны держаться вместе, сохранять нашу культуру и передавать то своим детям. И самое главное – мы должны сохранить нашу идентичность. Наши предки оставили нам великое наследие, и нам нужно его сохранить.

– Почему Вы ушли с «Муз-ТВ»? В свое время Вы написали, что хотите «выйти из зоны комфорта и бросить вызов самому себе». В чём именно заключался данный вызов?

– У меня было несколько причин: во-первых, я давно уже все это пережил и перерос. Последние пять лет я понимал, что мне уже это неинтересно. Приведу пример: я родился и вырос в маленькой деревне Оренбургской области, в семье тракториста и доярки, безумно любил и люблю своих родителей. Но когда я уже приехал в Москву, получил одно образование, второе, третье, четвертое – смог бы я жить в этой маленькой деревне? Конечно, нет. Я её люблю, приезжаю туда, но я её перерос.

Точно также я перерос эту музыкальную индустрию. Не хочу тратить время на это только ради того, что мне там комфортно и я к этому всему привык. Я хочу делать то, что мне действительно доставляет удовольствие. Я не знаю, сколько лет мне осталось жить, но мне хочется остаток своей жизни прожить в правильном русле. Я совершаю намаз, веду праведную жизнь, потому что в моей жизни было столько ошибок и столько поступков, за которые мне сегодня стыдно, что мне хочется оставшиеся годы жизни прожить по-другому. Приносить пользу не только своей семье, но и всем людям. Говорить о традиционных казахских ценностях и делиться этим с людьми. Кто-то может считать это популизмом, но я делаю то, что считаю нужным.

Возвращаясь к программе «Төрлетіңіз, Арман мен Ләйлә шақырады», я не скажу, что согласился сразу. Но хочу отметить, что когда здесь сегодня происходит становление Нового Казахстана, я хочу, исходя из своих опыта, знаний и любви к Родине, быть ей полезным. Я – казах до мозга костей, я родился в казахской семье, и всегда гордился своей нацией. И подчеркивал это.

– Вы много лет возглавляли фактически главный музыкальный канал России и лично знакомы с большинством певцов. Что можете сказать о потенциале казахстанских артистов, если сравнивать с российскими коллегами?

– Есть нюансы и даже определенные проблемы в этой индустрии. Я недавно говорил на площадке Soz, что нужно ужесточать законодательство в этой сфере, делать законы жёстче в отношении авторского права в Казахстане, чтобы сюда пришли инвесторы и авторы были защищены. Есть, над чем работать.

Но важно то, что в Казахстане очень много талантливых «самородков». Это молодые талантливые ребята, которые поют не голосом, а душой и сердцем. Помню одного мальчика, который к нам приходил; я сказал, что это будущий Димаш Кудайберген, будущая звезда. Когда я на всё это смотрел, в нескольких программах у меня наворачивались слезы на глаза, слезы гордости за то, что у нас настолько богата на таланты наша плодородная земля. Благодаря им я точно знаю, что у нашей нации есть будущее.

– Реально ли и насколько рентабельно создать аналогичный «Муз ТВ» проект в Казахстане, учитывая меньшее население?

– Насколько я знаю, в Казахстане есть несколько музыкальных каналов. Но вообще, что касается телевидения, оно себя изживает. К примеру, мои дети сейчас вообще не смотрят телевизор. Всё, что нужно, они могут найти в интернете.

Сегодня нужно делать акцент на молодежь, создавать для них базу в каждом городе, это может быть культурный центр, либо функциональный центр, где они бы могли реализовывать свои возможности. Мы говорим про креативную индустрию, это огромный пласт. И в Казахстане она развивается семимильными шагами. Нужно её не только финансировать, а совершенствовать законодательство в части авторского права и так далее. Не раздавать деньги, а делать льготное налогообложение. Я глубоко убежден, что образование – это самое важное для человека в жизни. И сегодня это должно быть одним из главных пунктов казахстанской политики.

– Из нашей беседы мы поняли, что Вы – верующий человек…

– Да, это так. Вся моя семья постится, мои дети читают намаз, жена носит хиджаб. Я сам – практикующий мусульманин. Буквально через несколько дней я поеду на Умру, хочу последние 10 дней Рамадана провести в Мекке, отпраздновать там праздник и уже потом прилететь обратно.

Недавно я слышал, как г-н Президент говорил о том, что нужно на местах рассказывать о традиционном Исламе. Я очень этому рад, и считаю, что это надо поддерживать. Делаю акцент на том, что можно, как и я, жить светской жизнью, ходить в театры и кино, заниматься спортом, но при этом жить с верой во Всевышнего!

– Спасибо за беседу!