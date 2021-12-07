Я хочу узнать, как космос меняет мир, как изменюсь лично я - японский миллиардер Юсаку Маэдзава

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Сегодня на космодроме Байконур к полету на Международную космическую станцию были утверждены основной и дублирующий экипажи транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20», после чего состоялась традиционная пресс-конференция для журналистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В условиях карантина по коронавирусу пресс-конференция прошла в режиме онлайн и транслировалась на официальных сайтах госкорпорации «Роскосмос» и российского информационного агентства «РИА Новости».

Как сообщалось, в основной экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-20» вошли космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано. Почти все вопросы журналистов, которые были получены заранее, были адресованы именно им.

В начале встречи командир корабля Александр Мисуркин ответил на вопросы о языке общения и совместной космической программе с японскими космонавтами.

«Мы общаемся на английском языке, он является официальным на Международной космической станции. При этом мои коллеги начали учить русский, а я - совсем чуть-чуть японский. Думаю, мы продолжим наши совместные уроки в полете и после него», - рассказал Александр Мисуркин.

Юсаку Маэдзава с сожалением добавил, что выучил всего несколько слов: «спасибо, доброе утро, как вас зовут и что это».

«В рамках японской программы на МКС будет выполнятся эксперимент «Лазма», работа космических туристов и наша совместная работа очень насыщена», - отметил Александр Мисуркин.

Один из вопросов был посвящен первому японскому космонавту Тоехиро Акияме, журналисту по профессии.

«Конечно, у Тоехиро была очень серьезная подготовка, не чета нашей. Наша подготовка длилась всего 100 дней, мы чувствуем, что этого недостаточно, но все-таки мы готовы к полету, и это большое достижение и благодарность российским специалистам», - сказал японский бизнесмен Юсаку Маэдзава.

Отвечая на вопрос о подготовке к полету, он отметил, что больше всего ему понравилось летать в невесомости, а самым неприятным и сложным испытанием для него стали тренировки на вращающемся кресле.

Юсаку Маэдзава рассказал о том, что полететь в космос было его детской мечтой, но он никак не ожидал, что это может с ним случиться. Семь лет назад он получил предложение от Space Adventures и тут же согласился.

«На самом деле я сейчас нахожусь в крайне волнительном состоянии, ощущаю себя как школьник перед экзаменом. Мне очень хочется посмотреть на Землю, испытать на себе невесомость. Я хочу посмотреть, как космос меняет мир, как изменюсь лично я», - сказал японский миллиардер.

На вопрос «Франс-пресс» о развитии космического туризма Юсаку Маэдзава ответил, что «космос - это путь в неизведанное, и уже через несколько лет подобные космические полеты станут более доступны».

Напомним, старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20» с космодрома Байконур запланирован на 8 декабря 2021 года в 13 часов 38 минут по времени Нур-Султана с 31-ой площадки космодрома Байконур. Предполагаемая продолжительность работы экспедиции посещения (ЭП-20) на МКС 12 суток.

Прямая трансляция с космодрома Байконур начнется на сайте Роскосмоса за полтора часа до старта, 8 декабря 2021 года, в 12.00 часов по времени Нур-Султана.