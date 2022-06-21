Я хочу иметь дружественные и предсказуемые отношения с США – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе специальной панельной сессии «In Conversation with President Tokayev» в рамках проходящего сегодня в Дохе Катарского экономического форума, модератор мероприятия задал вопрос Касым-Жомарту Токаеву по поводу усилий Президента США в вопросе увеличения объемов добычи нефти в рамках ОПЕК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

«Администрация Президента Байдена требует от властей Саудовской Аравии добывать больше нефти. Работает ли политика Президента США Джо Байдена в отношении ОПЕК. Слышали ли Вы, что ОПЕК открыты для увеличения объемов добычи энергоресурсов? Работает ли подход Байдена?», - спросил модератор Манус Крэнни (Bloomberg).

«Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Я Президент Казахстана и хочу иметь дружественные и предсказуемые отношения с Соединенными Штатами», - ответил Президент РК.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по личному приглашению Эмира Катара прибыл в Доху. Глава государства также принял участие в церемонии открытия второго Катарского экономического форума на тему «Выравнивание темпов восстановления глобальной экономики».



