XXXII сессия филиала Ассамблеи народа Казахстана прошла в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - 5 июля 2023 года в акимате Северо-Казахстанской области прошла XXXII сессия филиала Ассамблеи народа Казахстана Северо-Казахстанской области «Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие». От имени председателя Северо-Казахстанской областной ассамблеи народа Казахстана и акима области Айдарбека Сапарова собравшихся приветствовал его заместитель Сатжан Аблалиев, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня перед региональными структурами АНК поставлены новые задачи по обновлению деятельности. Необходимо разъяснить людям, что мир и единство – это ценности, без которых у нас нет будущего. Вместе мы будем работать над повышением роли и статуса АНК, укреплением единства, дружбы и мира в регионе», - отметил заместитель акима СКО Сатжан Аблалиев.

В ходе сессии были затронуты такие вопросы: роль районных этноориентированных центров в формировании эффективных инструментов межэтнической коммуникации, работа Центра мира и согласия Высшего строительно-экономического колледжа, государственный язык - инструмент гражданской интеграции и культурно-духовного объединения народа.

Завершилось мероприятие награждением особо отличившихся североказахстанцев. Им вручили почетные грамоты и благодарственные письма от акима Северо-Казахстанской области. Среди них глава КХ Владимир Альберт из района Шал акына. Он ежедневно вносит вклад в улучшение жизни сельчан и своих работников.

«Чистим и ремонтируем дороги, обеспечиваем кормами сельчан, следим за благоустройством в селе Ольгинка. В прошлом году за свой счет установили мачту сотовой связи. Теперь у сельчан есть интернет и связь. Раньше не было. Стараемся для жителей села, помогаем школе. Конечно, приятно, что нашу работу не оставили без внимания. Вручили сегодня благодарственное письмо акима области. Это очень почетная награда», - говорит глава КХ.

Почетные грамоты и благодарственные письма акима области получили свыше 15 североказахстанцев. После на сессии представили нового общественного заместителя областного филиала АНК от этнокультурных объединений. Эту должность заняла Елена Семидоцких.