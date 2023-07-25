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    XXXI Всемирная летняя Универсиада стартует в пятницу в Китае

    25 Июля 2023, 09:38

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - 31-я Всемирная летняя Универсиада стартует 28 июля в городе Чэнду провинции Сычуань на юго-западе Китая. Спортивное мероприятие будет длиться до 8 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Универсиада в Чэнду должна была состояться в 2021 году, но она была отложена на год из-за пандемии COVID-19. В 2022 году спортивное мероприятие вновь отложили по этой же причине. В июне 2022 года Исполнительный комитет Международной студенческой спортивной федерации (FISU) объявил новые сроки проведения соревнований с 28 июля по 8 августа 2023 года. Несмотря на то, что Универсиада пройдет в 2023 году, она сохранит свое первоначальное название «Чэнду-2021».

    Как ранее отмечалось в сообщении FISU, возрастные ограничения и квалификация спортсменов-студентов будут адаптированы таким образом, чтобы в них могли принять участие все студенты, которые были допущены к участию в 2021 и 2022 годах.

    На играх «Чэнду 2021» спортсмены из вузов всего мира поборются за 269 комплектов медалей в 18 видах спорта. Как ранее сообщили представители оргкомитета, 49 стадионов Универсиады введены в эксплуатацию два года назад. Приемка и тестирование спортивных объектов проведены в текущем году, все они соответствуют стандартам и годны для проведения соревнований международного уровня. Более 20 тысяч волонтеров задействованы для проведения спортивного мероприятия.

    Спортивная студенческая команда Казахстана из 90 атлетов примет участие в 10 видах спорта: стрельба из лука, гимнастика, легкая атлетика, фехтование, дзюдо, плавание, настольный теннис, таеквондо, стрельба пулевая, ушу.

    На церемонии открытия летней Универсиады в Чэнду будет присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин.

    Китай в третий раз принимает Всемирную летнюю Универсиаду, ранее Игры проходили в Пекине в 2001 году и Шэньчжэне в 2011 году.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Китай Универсиада Мировые новости
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