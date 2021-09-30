XVII Форум межрегионального сотрудничества с участием Президентов РК и РФ состоится в Кокшетау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня с участием Президентов Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина состоится XVII Форум межрегионального сотрудничества двух стран в Кокшетау. Об этом написал на своей официальной странице в сети Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня с участием Президентов Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина состоится XVII Форум межрегионального сотрудничества двух стран в Кокшетау, который пройдет в онлайн-формате.

В 13:00 по времени Нур-Султана на телеканале «Хабар 24» будет организована прямая трансляция с мероприятия», - написал Берик Уали.



