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    10:10, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    XVII Форум межрегионального сотрудничества с участием Президентов РК и РФ состоится в Кокшетау

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня с участием Президентов Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина состоится XVII Форум межрегионального сотрудничества двух стран в Кокшетау. Об этом написал на своей официальной странице в сети Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня с участием Президентов Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина состоится XVII Форум межрегионального сотрудничества двух стран в Кокшетау, который пройдет в онлайн-формате.

    В 13:00 по времени Нур-Султана на телеканале «Хабар 24» будет организована прямая трансляция с мероприятия», - написал Берик Уали.



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