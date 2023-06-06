XII летняя Универсиада стартовала в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау состоялась официальная церемония открытия XII летней Универсиады среди студентов высших учебных заведений Республики Казахстан. В спорткомплексе «Мангистау-Арена» собрались тысячи человек и посмотрели шоу-программу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

Торжественный парад спортсменов-участников Универсиады украсил сцену. Для гостей вечера была представлена театрализованная постановка «Сила совершенства – знания и наука!».

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев открыл официальную часть церемонии и пожелал участникам удачи. Также выступил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ералиев, который отметил, что со стороны главы государства и правительства набирает обороты работа по привлечению студенческой молодежи к спортивным мероприятиям республиканского и международного уровня. Прозвучал Государственный гимн Республики Казахстан и XII летняя Универсиада была объявлена открытой.

Победители Универсиады получат путевки на XXXI Всемирную летнюю Универсиаду, которая пройдет с 28 июля по 8 августа в Китае и II тюркскую Универсиаду, которая пройдет 24-29 сентября в Туркестане.

Флаг Всемирной Универсиады вынесли чемпионы мира, мастера спорта международного класса Yessenov University М. Каналиева, Ж. Сторкбай, Н.Галымбекулы, О. Алтынбек. Праздничный вечер продолжился концертной программой.

XII летняя Универсиада, впервые проводимая Yessenov University при поддержке Министерства науки и высшего образования РК, стартовала 24 мая. На месяц – до 24 июня запланированы студенческие соревнования по 17 видам спорта, 20 соревнованиям. В Универсиаде принимают участие более 3 тысяч студентов из 55 университетов страны.

Церемония закрытия Универсиады запланирована на 22 июня.