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    XХXI Всемирная летняя Универсиада стартовала в китайском Чэнду

    28 Июля 2023, 20:01

    ПЕКИН-ЧЭНДУ. КАЗИНФОРМ – Всемирная летняя Универсиада в городе Чэнду провинции Сычуань на юго-западе Китая объявлена открытой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Торжественная церемония открытия проходит в пятницу вечером на спортивном стадионе в китайском Чэнду. Об открытии Универсиады объявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    Казахстанские спортсмены прошлись на параде делегаций во время открытия XXXI Всемирной летней Универсиады в Чэнду.

    На Универсиаде будет разыгран 269 комплектов наград в 18 видах спорта.

    Спортивная студенческая команда Казахстана из 90 атлетов примет участие в 10 видах спорта: стрельба из лука, гимнастика, легкая атлетика, фехтование, дзюдо, плавание, настольный теннис, таеквондо, стрельба пулевая, ушу.

    Китай в третий раз принимает Всемирную летнюю Универсиаду, ранее Игры проходили в Пекине в 2001 году и Шэньчжэне в 2011 году.

    31-я Всемирная летняя Универсиада пройдет в Чэнду с 28 июля по 8 августа.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Китай Универсиада
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