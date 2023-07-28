XХXI Всемирная летняя Универсиада стартовала в китайском Чэнду

ПЕКИН-ЧЭНДУ. КАЗИНФОРМ – Всемирная летняя Универсиада в городе Чэнду провинции Сычуань на юго-западе Китая объявлена открытой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Торжественная церемония открытия проходит в пятницу вечером на спортивном стадионе в китайском Чэнду. Об открытии Универсиады объявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Казахстанские спортсмены прошлись на параде делегаций во время открытия XXXI Всемирной летней Универсиады в Чэнду.

На Универсиаде будет разыгран 269 комплектов наград в 18 видах спорта.

Спортивная студенческая команда Казахстана из 90 атлетов примет участие в 10 видах спорта: стрельба из лука, гимнастика, легкая атлетика, фехтование, дзюдо, плавание, настольный теннис, таеквондо, стрельба пулевая, ушу.

Китай в третий раз принимает Всемирную летнюю Универсиаду, ранее Игры проходили в Пекине в 2001 году и Шэньчжэне в 2011 году.

31-я Всемирная летняя Универсиада пройдет в Чэнду с 28 июля по 8 августа.