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WhatsApp запустил функцию групповых звонков

31 Июля 2018 18:46 174
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WhatsApp запустил функцию групповых звонков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Групповые аудио- и видеозвонки теперь доступны в мессенджере WhatsApp, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на блог компании.

Отмечается, что групповые вызовы возможны максимум с четырьмя собеседниками. Для этого, нужно сначала позвонить одному абоненту, а затем добавлять собеседников соответствующей кнопкой в правом верхнем углу.

Разработчики сообщают, что все групповые вызовы также защищены сквозным шифрованием.

Также подчеркивается, что пользователи мессенджера в день тратят больше 2 млрд минут на звонки.

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Ключевые слова: Интернет, Связь, ТВ, IT,
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Перевод:

Алмас Жексенбеков

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