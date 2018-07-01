WhatsApp запустил функцию групповых звонков
31 Июля 2018 18:46 174
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Групповые аудио- и видеозвонки теперь доступны в мессенджере WhatsApp, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на блог компании.
Отмечается, что групповые вызовы возможны максимум с четырьмя собеседниками. Для этого, нужно сначала позвонить одному абоненту, а затем добавлять собеседников соответствующей кнопкой в правом верхнем углу.
Разработчики сообщают, что все групповые вызовы также защищены сквозным шифрованием.
Также подчеркивается, что пользователи мессенджера в день тратят больше 2 млрд минут на звонки.
Ключевые слова: Интернет, Связь, ТВ, IT,
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