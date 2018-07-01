WhatsApp запустил функцию групповых звонков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Групповые аудио- и видеозвонки теперь доступны в мессенджере WhatsApp, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на блог компании.

Отмечается, что групповые вызовы возможны максимум с четырьмя собеседниками. Для этого, нужно сначала позвонить одному абоненту, а затем добавлять собеседников соответствующей кнопкой в правом верхнем углу.



Разработчики сообщают, что все групповые вызовы также защищены сквозным шифрованием.



Также подчеркивается, что пользователи мессенджера в день тратят больше 2 млрд минут на звонки.