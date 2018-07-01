WhatsApp-сообщения от лжеоператора прокомментировали в газовой службе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «КазТрансГаз Аймак» предупреждает о новой опасности для казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«26 и 27 июля 2018 года в мессенджере WhatsApp распространялось голосовое сообщение, в котором некая женщина, представившись сотрудницей газовой службы, просит 7-летнюю девочку пройти на кухню и открыть краны на плите под предлогом проверки газа. Когда ребенок отвечает, что краны открыты и чувствуется запах, лжеоператор просит ребенка пройти в комнату и заниматься своими делами, но ни в коем случае газ не закрывать, так как газовая служба будет подключать и отключать газ», - заявили в пресс-службе.

В «КазТрансГаз Аймак» также напомнили о большой опасности таких действий.

«В этой связи, АО «КазТрансГаз Аймак» заявляет, что никто из сотрудников и специалистов компании ни под каким предлогом и никогда не звонят с просьбой открыть газовую конфорку для проверки. И предупреждает потребителей, что безконтрольное открытие газовой конфорки может привести к несчастному случаю, как взрыв и пожар», - добавили в организации.