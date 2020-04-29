Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    WhatsApp подключает к видеобеседе теперь до восьми человек

    29 Апреля 2020, 10:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Массовые видеозвонки WhatsApp стали доступны всем желающим. Обновление доступно для iOS и Android, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ixbt.com.

    Команда разработчиков популярного мессенджера WhatsApp выпустили обновление с увеличенным количеством участников видеозвонков для обычных пользователей. Эту функцию интенсивно обсуждали в сети в последнее время.

    Ранее функция была доступна в тестовом режиме в бета-версии приложения. Тестирование проводилось с прошлой недели.

    Теперь WhatsApp с расширенным лимитом можно загрузить на iPhone из App Store и смартфоны Android с сайта WhatsApp (версия 2.20.141). Интересно, что в Google Play на момент написания новости доступна только старая версия приложения.

    Обновление позволяет подключать к групповым звонкам до восьми человек вместо прежних четырёх. Также разработчики отмечают, что такие звонки защищены и имеет сквозное шифрование. При этом все участники должны использовать последнюю версию WhatsApp.

    Для пользователей iPhone в новой версии был доработан интерфейс для соответствия дизайну iOS 13, в том числе появилось обновлённое меню управления сообщениями.

    Автор:

    Связь, ТВ, IT
    Новости по теме
    Новости по теме
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам