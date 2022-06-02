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    WBC выступил с новым заявлением по третьему бою Головкин - «Канело»

    2 Июня 2022, 07:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) выступил с новым заявлением о третьем бое казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В заявлении, опубликованном на официальном сайте WBC, говорится о том, что боксеры будут подвергнуты случайным допинг-тестам перед их поединком.

    «Соблюдая все протоколы, установленные WBC, оба бойца продемонстрировали свою полную готовность сотрудничать со всеми требованиями VADA, поскольку Сауль Альварес и Геннадий Головкин принадлежат к Программе чистого бокса (CBP), по которой оба будут подвергнуты случайным тестам перед их боем 17 сентября», - говорится в сообщении.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин Бокс
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