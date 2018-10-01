WBC официально озвучил планы Головкина относительно третьего боя с «Канело»

АСТАНА. КАЗИНОРМ - Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман не исключает третьего боя мексиканского боксера Сауля Альвареса (50-1-2, 34 КО) с казахстанцем Геннадием Головкиным (38-1-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Сулейман отметил непростой вопрос с обязательной защитой «Канело» своего пояса в бою с «временным» чемпионом Джермаллом Чарло (27-0, 21 КО), а также допустил вероятность добровольной защиты титулов в декабре. Также президент WBC считает, что нужно учитывать и тот факт, что Головкин после поражения в рематче предложил Альваресу провести и третий поединок.

«Возможно, «Канело» проведет обязательную защиту, но есть вариант и добровольной. Однако также мы знаем, что Головкин запросил реванш. Пока этот бой не был формализован, но он выразил желание провести его», - подчеркнул Сулейман.

Напомним, Головкин действительно сказал, что готов к трилогии с «Канело», но лишь в том случае, если третий бой будет организован на «правильных» для обеих сторон условиях.