Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    WBC обратился к Али Ахмедову после победы и завоевания титула

    18 Сентября 2022, 08:21

    ЛАС-ВЕГАС. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) отреагировал на победу казахстанского суперсредневеса Али Ахмедова над американцем Габриэлем Росадо. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Ахмедов и Росадо провели бой в андеркарде вечера бокса Геннадий Головкин — Сауль «Канело» Альварес III в Лас-Вегасе. Десятираундовый бой за титулы IBF North American и WBC Silver во втором среднем весе завершился победой Али единогласным судейским решением.

    «Али Ахмедов побеждает Росадо в прекрасном выступлении и завоевывает титул WBC Silver в 168 фунтах! Поздравляем!», — отмечается в социальных сетях Всемирной боксерской организации.


    Фото: Sports.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    Самые красивые боксерши Казахстана подерутся друг с другом в Петропавловске
    Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    Какие призовые от государства получат казахстанские боксеры после победы на ЧМ
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров